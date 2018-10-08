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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:57

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Milli Eğitim Müdürü Ekinci’yi ziyaret etti

Kayseri Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye nezaket ziyaretinde bulundu.Kayseri Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Milli...

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Milli Eğitim Müdürü Ekinci'yi ziyaret etti
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Kayseri Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye Kayseri de göreve başlamasından dolayı hayırlı olsun diyerek, başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Kayseri’deki eğitim başarısını artırmak için sizlerin destekleri bizler için çok önemlidir.” dedi.
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