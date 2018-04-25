AK Parti İl Başkanı Özden KTO Başkanı Gülsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulunave Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ile başkanlık divanı üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

KTO Başkanı Gülsoy ise AK Parti İl Başkanı Özden’in nezaket ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gülsoy, Kayseri’nin gelişmesi için şehrin dinamiklerini oluşturan her kesimle ortaklaşa çalışacaklarını ve siyasi partilerle de bu yönde görüş alışverişi içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.