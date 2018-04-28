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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:10

AK Parti İl Başkanlığından istifa eden Özden teşkilatından helallik istedi

AK Parti İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa eden Hüseyin Cahit Özden teşkilatlarından helallik istedi.AK Parti İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa eden Hüseyin Cahit Özden...

AK Parti İl Başkanlığından istifa eden Özden teşkilatından helallik istedi
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AK Parti İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa eden Hüseyin Cahit Özden teşkilatlarından helallik istedi.

AK Parti İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa eden Hüseyin Cahit Özden basın toplantısı düzenledi. Parti il binasında gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti il ve ilçe yönetimi ile Gençlik Kolları üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu katıldı.

Gençlik Kolları üyeleri tarafından sloganlarla karşılanan Hüseyin Cahit Özden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlara ve milletvekilleri teşekkür etti. “Ben yine bu davanın neferiyim” diyen Özden, Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
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