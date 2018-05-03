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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:39

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Ergüneş’ten Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Zekeriya Ergüneş, Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Zekeriya Ergüneş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, başkan Metin Kösedağ ile görüştü.Burada...

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Ergüneş'ten Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Zekeriya Ergüneş, Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Zekeriya Ergüneş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, başkan Metin Kösedağ ile görüştü.

Burada bir açıklama yapan Ergüneş, “Çok kısa bir dönem basın yayın hayatında bulundum. Sizleri de bu vesileyle tanımaktan da çok büyük şeref duydum. Kayseri’de yazılı basın ve görsel basın gerçekten son dönemlerde iyi bir noktaya geldi. İçinde bulunduğum dönem içerisinde bunu hissettim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 27’inci dönemde milletvekili aday adayı olmak için müracaat ettim. Daha önce 3 dönemdir Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinde çeşitli kademelerde görev almıştım. Geçen haftada müracaatımı yaparak istifa ettim. Allah hayırlısını versin” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, Ergüneş’e çalışmalarında başarılar diledi.
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