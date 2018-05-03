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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:22

AK Parti’de milletvekilliği için 94 kişi başvurdu

AK Parti’de 24 Haziranda gerçekleştirilecek 27 Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları tamamlandı. AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için Ak Parti Genel Merkez ve Ak Parti Kayseri il Başkanlığından toplam 94 başvuru alındı.

AK Parti'de milletvekilliği için 94 kişi başvurdu
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AK Parti’de 24 Haziranda gerçekleştirilecek 27 Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları tamamlandı. AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için Ak Parti Genel Merkez ve Ak Parti Kayseri il Başkanlığından toplam 94 başvuru alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ak Parti Kayseri İl Başkan V. Fatih Hasyüncü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “24 Haziran da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Ak Parti Kayseri Milletvekili olabilmek için genel merkezimiz ve il başkanlığımıza toplan 94 başvuru yapılmıştır. Bunda sonraki süreç yapılacak olan temayül yoklaması ile ilgili çalışmalarımız var. Partimiz içerisinde aday adaylarımız arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bu da siyasetin güzellikleri. İnşallah temayülden sonra adaylarımız belirlenecek ve sahalarda daha aktif görev alacaklar. Bu işte kaybeden yok, kazanan var. Kazanan Kayserimiz, kazanan ülkemiz olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum” dedi.
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