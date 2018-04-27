Akçatepe Mahallesi Sivas yoluna bağlanacak

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Akçatepe Mahallesi’ni Sivas Yoluna bağlayacak olan yeni yol çalışması aralıksız sürüyor.

Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “‘Yol medeniyettir’ anlayışı ile bütün mahallelerde yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz.Kocasinan’ı geleceğe taşıyarak dünya standartların üzerine çıkartacağız ve ‘Yenilenen Kocasinan’ örnek teşkil edecek. Bu çerçevede Akçatepe Mahallesi’ni Sivas yoluna bağlayacak olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan yola, 5 bin 200 ton temel malzeme kullanılırken, 2 bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Böylelikle yol çalışmasının bitmesiyle şehrimize yeni bir güzergah kazandırıp, trafik noktasında şehrimize alternatif bir ulaşım sunacağız. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi bölgenin gelişimini de hızlandıracaktır. Bölge sakinlerimize en iyisini sunmak ve sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.