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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:43

Altın adamdan Başkan Çelik’e ziyaret

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi başarıyla temsil eden Milli Okçumuz Demir Elmaağaçlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Samsun’da yapılan dünya kupasında bir altın bir gümüş madalya kazanan...

Altın adamdan Başkan Çelik'e ziyaret
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Ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi başarıyla temsil eden Milli Okçumuz Demir Elmaağaçlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Samsun’da yapılan dünya kupasında bir altın bir gümüş madalya kazanan Elmaağaçlı, Başkan Çelik’e okçuluğa verdiği destek için teşekkür etti ve elde edilen başarıların verilen destekler sayesinde geldiğini kaydetti.

Samsun’da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Karışık Takım’da Altın Madalya, Makaralı Yay Erkeklerde Gümüş Madalya kazanan Milli Okçumuz Demir Elmaağaçlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek destekleri nedeniyle teşekkür etti. Ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil eden Demir Elmaağaçlı, verilen destekler sayesinde başarının geldiğini ifade ederek, “Sayın Başkanım emekleriniz zayi etmiyoruz. Güzel derecelerle memleketimize geliyoruz. Dünyanın en iyi takım ve sporcularının katıldığı Samsun’daki Dünya Kupası Finalleri’nde ülkemizi kardeşimle birlikte temsil ettim. Takımlarda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandık. Bireysel atışlarda da dünya ikinciliğini getirdim. Çok mutluyum. Sizlerin bizlere inancınız sayesinde bu başarıları getiriyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, Demir Elmaağaçlı’yı başarısından dolayı tebrik ederek, “Bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz görüntü bu. Amacımız, spor okullarındaki kabiliyetli gençlerimizi spor kulüplerimizde değerlendirerek tüm dünyada uluslararası çapta başarılı olmalarını sağlamaktı. Bunun en güzel örneği Demir Elmaağaçlı ve kardeşi. Gittikleri şampiyonalarından başarıyla dönüyorlar. Tebrik ediyor başarılılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.
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