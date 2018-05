Anadolu Yayın Platformu Başkanı Burhan’dan Büyükkılıç’a ziyaret

Anadolu Yayın Platformu Başkanı Sinan Burhan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, Anadolu Yayın Platformu Çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı ziyaretleri ile ilgili olarak Anadolu Yayın Platformu Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, “Türkiye’de her alanda marka olmuş bir şehirde basın mensubu olmak ve Kayserililere hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gururumdur. Türkiye genelinde 142 yerel ve bölgesel televizyonlarla birlikte hizmet vermekteyiz. Ülkemizin her yeri güzel ama Kayseri ve özellikle Melikgazi benim gözümde her zaman müstesna bir yere sahiptir. Melikgazi Belediyesi de referans belediye olma özelliği ile bizlere her zaman sahip çıkmış ve destek olmuştur. Başkanımıza ve ekibine bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile her zaman diyalogu ve iş birliğini önemsediklerini, bunun da şehrimize bereket ve başarı olarak geri döndüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu hizmetin sonu olmaz. Değerli hemşerimiz Anadolu Yayın Platformu Başkanı Sinan Burhan tecrübesi, olgunluğu ve sağduyulu yapısı ile yayınları ile her zaman bizimle olmuştur. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.