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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:55

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’ nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerlere yönelik düzenlenen operasyonda Kayseri’de bir kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet...

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’ nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerlere yönelik düzenlenen operasyonda Kayseri’de bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’ nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 Üsteğmen, 3 Teğmen olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Verilen karar sonrasında Ankara ve 17 ilde devam eden operasyonlar çerçevesinde Kayseri’de E.A., yakalanarak gözaltına alındı.
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