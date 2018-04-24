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24 Nisan 2018 Salı 12:09

Astronomi meraklıları Bilim Merkezine

Kayseri Bilim Merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla 26 öğretmene astronomi kursu verildi.Kayseri Bilim Merkezinde açılan ve sınıf öğretmenliği ve fen bilimleri branşından 26 öğretmenin katılımıyla yapılan ‘Temel...

Astronomi meraklıları Bilim Merkezine
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Kayseri Bilim Merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla 26 öğretmene astronomi kursu verildi.

Kayseri Bilim Merkezinde açılan ve sınıf öğretmenliği ve fen bilimleri branşından 26 öğretmenin katılımıyla yapılan ‘Temel eğitimde astronomi kursu’ sona erdi. Astronomi alanında temel bilgiler ve uygulamalı etkinliklerin gerçekleştirildiği hizmet içi eğitim programında öğretmenler gece gözlemi ve güneş gözlemi yapma imkanı da buldu.

Katılımcıların kurs boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeleri öğrencilere aktarması hedeflenen bu tür eğitimler, Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılacak olan farklı kurs ve programlarla devam edecek.
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