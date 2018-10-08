Ayağı kırılan genç futbolcu gözyaşlarına boğuldu

Develispor ile Başakpınar Belediyespor’un karşı karşıya geldiği maçta, ayağı kırılan genç futbolcu Tarık Koç, gözyaşlarına boğuldu.

Süper Amatör Küme’de dün oynanan Develispor ile Başakpınar Belediyespor karşılaşmasında futbolcuların yüreğini sızlatan bir an yaşandı. İkili mücadelede Başakpınar Belediyesporlu oyuncu Tarık Koç’un ayağı kırıldı.

Acı içinde kıvranan ve gözyaşlarına hakim olamayan genç futbolcuya ilk olarak her iki takımın sağlık görevlileri müdahale etti. Genç futbolcu olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karşılaşma 4-2 Develispor’un üstünlüğü ile bitti.