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09 Ekim 2018 Salı 12:51

Aydın Kalkan: “Seçimlerden büyük bir zaferle çıktık”

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube delege ve ilçe yönetimi seçimlerini değerlendiren Eğitim Bir-Sen Kayser Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Seçimlerden büyük bir zaferle çıktık” dedi.Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube delege ve ilçe yönetimi...

Aydın Kalkan: 'Seçimlerden büyük bir zaferle çıktık”
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Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube delege ve ilçe yönetimi seçimlerini değerlendiren Eğitim Bir-Sen Kayser Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Seçimlerden büyük bir zaferle çıktık” dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube delege ve ilçe yönetimi seçimleri tamamlandı. 5 Ekim’de Melikgazi, 6 Ekim’de diğer ilçelerde demokrasi şöleni havasında geçen seçimler mevcut yönetimin zaferiyle sonuçlandı.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de 9 bin 800 üyenin yaklaşık yüzde 70’i seçimlerde oy kullandı. Oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları yönetimimizin faaliyetlerinin desteklendiği anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Kalkan, “Seçimlerde 150 delege seçildi, 82 delegeliği bizim listelerimizden gösterilen adaylar kazandı, fakat bizler seçilen tüm arkadaşlarımızla görüşmelere başladık. Farklı listelerden seçilen delegelerimizin de desteklerini alacağımızdan eminim. Mevcut yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri doğal delege durumundalar. Doğal delegelerimizle birlikte 95 civarında delegemizin şu an itibarı ile bizlere açık destekleri mevcut. Görüşmelerimiz neticesinde bu sayının 100’ün üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Kayseri Eğitim Bir-Sen şehirde marka olmuştur, sendikamızın STK’lar içerinde bir ağırlığı bulunmaktadır. Türkiye’deki diğer şubeler arasında çalışmalarıyla ilk sıralarda yer almaktadır. Son dört yılda 3 bin 500’ün üzerinde yeni üye kaydettik. Özlük ve özgürlük mücadelesinde yüzlerce kazanıma imza attık. Kayseri’de bin civarında eğitim kurumu bulunmaktadır, her öğretmen odasında ayak izlerimiz, nefeslerimiz, samimiyetimiz ve mücadelemiz bulunmaktadır, ifadelerini kullandı.

Başkan Kalkan ayrıca, 17 Kasım’da yapılacak olan şube başkanlığı seçimlerini kazanarak yola devam edeceklerini tüm üyelerin dua ve destekleri ile Eğitim Bir Sen’i zirvelerden zirvelere taşıyacaklarını sözlerine ekledi.
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