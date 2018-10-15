Aydınlanmanın güneşi Kayseri’den doğuyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye armağanı olan Kayseri Kitap Fuarı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ses getirdi. Katılan tüm yazarlar Kitap Fuarı’ndan övgüyle bahsediyorlar. Kayseri Kitap Fuarı’nın artık bir marka olduğunu...

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye armağanı olan Kayseri Kitap Fuarı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ses getirdi. Katılan tüm yazarlar Kitap Fuarı’ndan övgüyle bahsediyorlar. Kayseri Kitap Fuarı’nın artık bir marka olduğunu düşünen yazarlar, aydınlanmanın güneşinin Kayseri’den doğduğuna vurgu yapıyorlar.

Kayseri Kitap Fuarı’nın ikinci gününe de yine çok sayıda şair ve yazar katıldı. Okuyucularıyla bir araya gelen, imza etkinlikleri ve söyleşilere katılan şair ve yazarlar Kayseri Kitap Fuarı’na katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek fuardan övgüyle bahsettiler. Fuara katılan bazı yazarların Kayseri ve Kitap Fuarı’na ilişkin görüşleri şu şekilde oldu:

“KAYSERİ’DE BU GELENEK OTURDU”

Bülent Akyürek: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bu kültür etkinliğini sürükleyen birkaç ilden biri. Kayseri’de bu gelenek oturdu. İnşallah seneye daha da büyüyecek. Bu arada konferanslar çok verimli geçiyor. Yazarlar ve yayıncılar adına Büyükşehir Belediyemize ve buraya vakit ayırarak gelen insanlarımıza teşekkür ediyorum.”

“KAYSERİ, ÇOK DAHA ETKİLİ VE GÜÇLÜ OLACAKTIR”

Hakan Çelik: “Kayseri ekonomimizde, kültür hayatımızda bizim için çok önemli bir ilimiz. Anadolu’nun kaplanları arasında. Kitap Fuarı’nda salona girdiğim andan itibaren konferansın bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çektim. Bu kalabalıktan mutluluk duyuyorum. Çünkü bu kalabalık Türkiye’de kitaba ve kültüre ilginin göstergesi. Bu yüzden Sayın Başkan Çelik’i ve emeği geçenleri kutluyorum. Kayseri’nin önümüzdeki yıllarda çok daha etkili ve güçlü bir şekilde yer alacağına eminim. Üstelik bu etki sadece ülkemizle kalmayacak, sınırlarımız dışına da aşacaktır.”

“KAYSERİ KİTAP FUARI BİR MARKA OLDU”

Kaan Murat Yanık: “Türkiye’de parmakla gösterilen fuar oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yazarlara bu denli kıymet verdiği ve böylesine güzel bir fuar düzenlediği için teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar devam eder. Kayseri’yi kültür şehri haline getirecek bir fuardır. Çünkü her şehirde yapılan sıradan fuarlarla kıyaslanamayacak bir fuar. Artık Kayseri Kitap Fuarı bir marka oldu.”

“YORULMAKTAN KEYİF ALDIM”

Mehmet Ali Bulut: “Geçen seneye göre daha iyi bir fuar. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu tür çalışmalara bizim çok ihtiyacımız var. Milli medeniyetimizin daha fazla yüceltilmesi için Kayseri gibi şehirlerin kendi kökleri üzerinde ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunu en iyi fuarlar yapar. Kitap Fuarı yordu beni. İmza verirken ilgi nedeniyle saatlerce oturduğum yerden kalkamadım; ama bundan büyük keyif aldım. Kayseri’yi tebrik ediyorum.”

“OKUYAN VE OKUTANLARIN ELİNE SAĞLIK”

Murat Tavlı: “Geçen yıl yoktum, bu yıl ilk kez katılıyorum. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okuyan ve okutan herkesin ellerine sağlık.”

“ANADOLU BİR KÜLTÜR YUVASINA DÖNÜŞÜYOR”

Necip Tosun: “Fuara ikinci gelişim. İlkinde de büyük bir memnuniyet duymuştum. Bu sene teklif geldiğinde tereddütsüz kabul ettim. Yerel yönetimlerin Kitap Fuarına destek vermeleri çok önemli. Organizasyonu çok beğendim ve hiçbir aksaklık yok. Fuar tıklım tıklım. Anadolu bir kültür yuvasına dönüşüyor.”

“KAYSERİ, YAPTIĞININ EN İYİSİNİ YAPIYOR”

Recep Garip: “Fuarın geçen yıl ayrıcalıklı olduğunu görmüştüm ve dile getirdim. Kayseri yaptığının en iyisini yapmalı ve Kitap Fuarı ile bunu yapıyor. İkinci fuar da geçen yıldan çok daha görkemli bir şekilde devam ediyor. İlim ve irfan şehri, kültür sanat merkezi Kayseri”

“UMARIM UZUN YILLAR DEVAM EDER”

Semih Kaplanoğlu: “İlgi çok yoğun. Anadolu’daki etkinlikler çok önemli. Katılımı görünce kitabın yaygınlaşması ve okurla buluşması açısından çok önemli bir hizmet. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Umarım daha uzun yıllar devam eder.”

“ÇOK KEYİFLİ BİR FUAR”

Sinan Akyüz: “Çok keyifli bir fuar. İnşallah ilk günkü heyecan ve enerjiyle devam eder. Geçen yıldan çok başarılı geçeceği belliydi. İnşallah bu ekip gelecek yıllara taşır. Bu fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

“KAYSERİ, KÜLTÜRE YENİ BİR ÇIĞIR AÇTI”

Sinan Yağmur: “Bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda katılım rekorları kırıldı. Geçen yıl İstanbul fuarını geçti, umarım bu yıl Uluslararası Frankfurt Fuarı’nı geçer. İlk iki gün adeta tüm Kayseri buraya aktı. Kayseri, kitap okuma ve kültür olarak da Türkiye’nin önder bir şehri oldu. Artık Kayseri denince akla mantıdan sucuktan, pastırmadan, Erciyes’ten önce Kitap Fuarı gelecek. Türkiye’de büyük bir iz bıraktı ve markalaştı. Artık Anadolu şehirleri Kitap Fuarı’nı düzenlerken Kayseri modelini kullanmak zorunda. Kayseri kültüre yeni bir çığır açtı. Başkanımız Mustafa Çelik’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kitap okumak aydınlanmak ve anlamaktır. Aydınlanmanın güneşi Erciyes’in zirvesinden 81 şehre gidiyor. Kayseri Kitap Fuarı aydınlanma ve anlayışın zirve noktasıdır.”

“KİTAP FUARCILIĞININ 1 NUMARALI ORGANİZASYONU”

Sıtkı Aslanhan: “Geçen sene de hayranlığımızı dile getirmiştik. Gittiğim her yerde dile getiriyorum. Benim nazarımda kitap fuarcılığı anlamında 1 numaralı organizasyon. Türkiye’de hiçbir yerde bulunamayacak bir güzellik var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çıtayı çok yükselttiler, önümüzdeki yılı ben de sabırsızlıkla bekliyorum.”

“KAYSERİ KİTAP FUARI KUTLU OLSUN”

Ufuk Cengiz: “Kayseri’yi kitaba koşarken görmek bizi çok memnun etti. Çarşıdan Kitap Fuarına gelirken herkesin bu yöne yürüdüğünü görmek bana 1453 yılını hatırlattı. Fatih, İstanbul’u fethederken dünyanın tüm aydınları İstanbul’a yönelmişti. Bu hizmet için çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl da çok güzeldi, bu yıl üzerine bir kat daha koymuş. Kutlu olsun dilerim.”

“KAYSERİ YAPTIĞI İŞİ GÜZEL YAPIYOR”

Yavuz Bahadıroğlu: “Kayseri yaptığı işi güzel yapıyor. Kayseri bu kez pastırma yerine kitap kokuyor. Kültüre yeni boyut katması, yazarlarla halkı buluşturması, çiçeklerle yazarların karşılanması ve çok iyi organize edilmiş olması nedeniyle Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.”

“KAYSERİ’Yİ KAYSERİ YAPAN BU HAREKETİ ALKIŞLIYORUM”

Yavuz Bülent Bakiler: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir Kitap Fuarı hazırlaması sadece Kayseri’ni değil Türkiye’nin de geleceği açısından son derece mühimdir. Çünkü millet kültür birliğinden ibarettir. Milletleri kendi kültürleri yaşatır. Kayseri’nin şehircilik ve sanayide gelişmesi bir anlam ifade etmez, aynı zamanda kültür değerleri bakımından da çok önde olması icap eder. Kayseri Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir şuur içinde hareket etmiş. Kayseri’yi bu noktada görmek beni çok mutlu etti. İstanbul’a büyük bir sevinçle döneceğim. Kayseri’yi Kayseri yapan bu hareketi alkışlıyorum.

“HER SENE KENDİNİZLE YARIŞACAKSINIZ”

Ziya Avşar: “Her sene üzerine koyarak gidiyor. Yavaş yavaş kültürle kendisini bağdaştıran bir kitle oluşmaya başladı. Kayseri’ye yakışan da budur. Zaten Kayseri’yi Kayseri yapan bilim ve kültür adamlarını yetiştirmiş olmasıdır. İnşallah bu fuar buna katkı sunacak. İnşallah gelecek sene daha iyi olacaktır. Her sene kendinizle yarışacaksınız.”