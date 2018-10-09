Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli yarın atılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi’nin 10 Ekim saat 14:00’ de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılacak olan Aydınlıkevler...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi’nin 10 Ekim saat 14:00’ de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılacak olan Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenine hemşehrilerini davet eden Başkan Büyükkılıç; "Birey ve toplum sağlığına verdiğimiz önemin bir ifadesi olarak acil servis, sağlık ocağı ve aile sağlığı merkezi gibi olmak üzere 14 farklı merkezi inşa ederek halkın hizmetine sunduk. Yarında hayırsever ve belediye işbirliğinin güzel bir örneği olarak Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini atacağız. Kısa sürede de tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14:00’de temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimiz davetlidir. Bu anlamlı ve hizmet ile yatırım dolu etkinliğe bekliyoruz” dedi.

Hürriyet Mahallesi Gülseren sokak üzerinde yapımı gerçekleştirilecek Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi ile bir sağlık hizmetinin yerine getirilmiş olacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, temel atma törenine katılımcılara ikramlarda bulunulacağını sözlerine ekledi.