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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:17

Ayşe Kamçı ’Sıfır Atık Projesi’ Tanıtım Programına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar tanıtıldı.Vali Süleyman Kamçı’nın eşi...

Ayşe Kamçı 'Sıfır Atık Projesi' Tanıtım Programına Katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar tanıtıldı.

Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Melikgazi İlçesi, Hayriye Dabanoğlu İlkokulunda düzenlenen tanıtım programına katılarak bu proje olan desteklerini ifade etti. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve en aza indirilmesi; atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedefe ulaşmak üzere geliştirilen "Sıfır Atık Projesi"öğrencilere tanıtıldı. Ayşe Kamçı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen programda proje hakkında öğrencilere bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmenin ardından Ayşe Kamçı, öğrencilere projeyi destekleyici çeşitli hediyeler dağıtarak, projenin gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir dünya bırakmak adına önemli olduğunu ifade etti.

Programın sonunda Ayşe Kamçı ve il Müdürü Sibel Livdumlu, Melikgazi Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini öğrenciler ile birlikte ziyaret etti.
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