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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:01

Bağ evinden hırsızlık gerçekleştiren 2 kişi tutuklandı

Kayseri’de villalardan ve bağ evlerinden elektronik eşya, bakır malzeme, televizyon ve köpek hırsızlığı 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde 10 ayrı villa ve bağ evlerinde meydana gelen olaylarda...

Bağ evinden hırsızlık gerçekleştiren 2 kişi tutuklandı
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Kayseri’de villalardan ve bağ evlerinden elektronik eşya, bakır malzeme, televizyon ve köpek hırsızlığı 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde 10 ayrı villa ve bağ evlerinde meydana gelen olaylarda 2 televizyon, kol saati, bakır malzemeler, ziynet eşyaları, av tüfeği ve 10 bin TL değerinde iki adet köpek çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlardan birinin, 5 bin TL değerindeki köpeği güçlükle kucaklayarak aracın bagajına koyduğu tespit edildi. Şüphelilerin C.Y. (30), Ü.D. (24), Y.Ç. (23) ve Y.P. (22) olduklarını belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 35 parça çalıntı ziynet eşyaları, pahalı kol saatleri, av tüfeği ve iki köpek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Ü.D. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.Y. ise serbest bırakıldı. Olayın diğer şüphelisi Y.P.’nin ise başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenildi.
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