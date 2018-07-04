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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:12

Bağkur’dan emekli olmak daha da kolaylaştı

Prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında açıklamalarda bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül 4/b sigortalılarının prim borçlarını ödemesiyle ilgili sağlanan imkanla daha kolay emeklilik şansının...

Bağkur'dan emekli olmak daha da kolaylaştı
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Prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında açıklamalarda bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül 4/b sigortalılarının prim borçlarını ödemesiyle ilgili sağlanan imkanla daha kolay emeklilik şansının doğduğunu belirtti.

Prim borçlarının yeniden yapılandırması yasası hakkında konuşan Hacı Ali Hasgül “7143 sayılı kanunla Sosyal Güvenlik prim borçları yeniden yapılandırma imkanı doğdu. Özellikle prim borcundan dolayı hizmet süreleri silinen eski tabirle Bağ-Kur sigortalılarımız silinen prim günleri çok daha uygun miktarla ihya edebilecek. Mevcut uygulamada silinen borçlu günler güncel prim miktarı üzerinden borçlanılabiliyordu. Bu yapılandırma ile birlikte silinen günler silindiği zaman geçerli olan prim borçları üzerinden yeniden değerlendirilecek. Bu da sigortalılarımıza borçlanacağı hizmetin parasal miktarını üçte biri oranına düşürecek.” dedi.

Vatandaşları Sosyal Güvenlik merkezlerine danışma amaçlı da olsa mutlaka uğramaları konusunda uyaran Hasgül, “Bu yapılandırma sigortalılarımız için çok uygun koşullar sunmakta. Asgari ücretin artmasıyla güncel prim miktarları da asgari ücrete bağlı olarak arttı. Bu da İhya yapmak isteyen sigortalarımızın borçlanacağı hizmeti ciddi anlamda arttırdı. Bu yapılandırma bu anlamda kaçırılmayacak bir fırsat.” dedi. Ziraat Bankasıyla protokol yapıldığına da değinen Hasgül, "İhya yaparak hizmet satın alma yoluna giden ve emeklilik şartını da yerine getiren sigortalılarımız için Ziraat Bankası ile protokol yapıldı. Sigortalılarımız piyasa şartlarına göre uygun ve daha fazla taksit imkânıyla kredi kullanabilecekler. Bu krediyi de sigortalımız bağlanacak aylığından ödeyecek" ifadesinde bulundu.
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