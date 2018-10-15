Bahçebaşı Mahallesinde parke ve yaya yolu çalışması sürüyor

Develi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi’nde başlatılan parke ve yaya yolu çalışması sürüyor.Develi Belediyesinin merkez mahallelerde yürüttüğü yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bahçebaşı Mahallesinde...

Develi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi’nde başlatılan parke ve yaya yolu çalışması sürüyor.

Develi Belediyesinin merkez mahallelerde yürüttüğü yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bahçebaşı Mahallesinde kilit parke ve yay yolu çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Geçen sene mahalle içerisine atılan sıcak asfalt çalışmalarından sonra gerek duyulan yolları da parke ile kaplayarak mahalledeki çalışmalar tamamlanacak" dedi.