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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:58

Balıkçılarda ‘Palamut’ yoğunluğu

Kayseri’de, 11 TL’ye kadar düşen fiyatıyla tezgahları süsleyen Palamut, vatandaşların ilgi göstermesiyle balıkçıların yüzünü güldürdü.Kayseri’de geçen sene 25 TL’den satılan, bu sene bolluğuyla fiyatı 11 TL’ye kadar düşen...

Balıkçılarda ‘Palamut' yoğunluğu
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Kayseri’de, 11 TL’ye kadar düşen fiyatıyla tezgahları süsleyen Palamut, vatandaşların ilgi göstermesiyle balıkçıların yüzünü güldürdü.

Kayseri’de geçen sene 25 TL’den satılan, bu sene bolluğuyla fiyatı 11 TL’ye kadar düşen palamuda, vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Balıkçılarında yüzünü güldüren palamut, tezgahların en çok talep edilen balığı oldu.

Balıkçı Kutlay Yılmaz, “Balık sezonunun açılmasıyla beraber palamut bol çıkmaya başladı. Tezgahların en güzel balığı palamut oldu. Vatandaşlarımızla çok rağbet gösteriyor. Fiyatı 11 TL’ye kadar düştü. Sezon açıldığından beri kamyon kamyon palamut geliyor. Türkiye’nin her tarafından palamut çıkıyor. Fiyatının daha da düşmesini bekliyoruz. Havalar yağışlı olduğu sürece palamut bu sene Türkiye’yi terk etmeyecek. Palamudun tanesini geçen sen 25 TL’ye satıyorduk. Çünkü fazla çıkmadı. Bu sene oldukça fazla. Vatandaşlarımız palamudu dolaplarında 1 yıl muhafaza edebilirler. Buzluktan istedikleri zaman çıkarıp yiyebilirler. Palamudun fiyatının düşmesiyle beraber bizde yoğunluk yaşıyoruz. Tezgahımızda 200 kasa palamut sattık” ifadelerini kullandı.
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