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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:12

Başakpınar yolu asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Zincidere Komando Tugayı ile Başakpınar arasındaki yapılacak olan 4 kilometrelik asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.Büyükşehir Belediye’sinin yol yapım çalışmaları şehrin birçok noktasında...

Başakpınar yolu asfaltlanıyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Zincidere Komando Tugayı ile Başakpınar arasındaki yapılacak olan 4 kilometrelik asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye’sinin yol yapım çalışmaları şehrin birçok noktasında devam ediyor. Zincidere Komando Tugayı ile Başakpınar arasındaki yolda yapılan çalışmalarda da sona gelindi.

Geçen ay Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Malatya yoluna kadar olan 9 km’lik yolun geçen sene 5 km’sini tamamladıklarını 4 km’lik kısmı da Temmuz ayı içinde tamamlayacaklarını ifade etmişti. Yol yapım çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 Temmuz Salı sabahından itibaren asfaltlama çalışmalarına başlayacak. Maksimum üç gün sürecek olan asfaltlama çalışmaları süresince Başakpınar Yolu trafiğe kapatılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi istendi.
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