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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:04

Başka kimlik belgesi ile kredi çeken sanığa 2 yıl hapis

Kayseri’de bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak bankadan 10 bin TL kredi çektiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa ‘dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 2 yıl hapis, 6 bin 660 TL para cezası verildi.

Başka kimlik belgesi ile kredi çeken sanığa 2 yıl hapis
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Kayseri’de bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak bankadan 10 bin TL kredi çektiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa ‘dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 2 yıl hapis, 6 bin 660 TL para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.K. ile tutuksuz sanık N.B. ve avukatları hazır bulundu.

Mağdur M.S.’nin kimlik bilgilerini alarak sözleşme hazırlayıp, imzaladığı ve bankadan 10 bin TL kredi çektiği iddiasıyla tutuklu yargılanan M.K. “Ben kendi rızası ile işlerini yaptım, beni şikayet ettiğini bile bilmiyordum, tüm işlerde rızası vardı. Daha sonra zararını giderdim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.K.’ye ‘dolandırıcılık’ suçundan 1 yıl hapis, 6 bin 660 TL adli para cezası, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl olmak üzere, toplam 2 yıl hapis, 6 bin 660 TL para cezası verdi. Mahkeme tutuklu sanık M.K.’nin tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanık N.B.’nin ise beraatına hükmetti.
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