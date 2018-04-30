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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:08

Başkan Aydemir: “Berat Kandili Ramazan’ın habercisidir”

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Berat Kandili kutlamasına dair yazılı bir mesaj yayımladı.Başkan Aydemir mesajında şu ifadelere yer verdi:“İlahi rahmetin tecelli ettiği Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası...

Başkan Aydemir: 'Berat Kandili Ramazan'ın habercisidir”
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Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Berat Kandili kutlamasına dair yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Aydemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlahi rahmetin tecelli ettiği Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Kurtuluş, bağışlanma ve arınma gecesi olan Berat Kandili bizlere tefekkür etme, kendimizi sorgulama, dargınlıkları, küskünlükleri giderme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar.

Berat Kandili, bizlere heveslerimizin ve nefsimizin esaretinden kurtularak iyilik ve adaleti sağlamayı, gerçek özgürlük olan beratımıza kavuşmayı, sadece Allah’ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da öğretir.

Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere Tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum.”
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