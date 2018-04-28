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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:13

Başkan Büyükkılıç, Bartın Siyaset Akademisi’nin konuğu oldu

Bartın’da gerçekleştirilen AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi programında konuşmacı olarak katılan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘Dış politika, Toplumsal yapı ve Aile ile Sosyal Medya’ konularında sunum yaptı.Yozgat...

Başkan Büyükkılıç, Bartın Siyaset Akademisi'nin konuğu oldu
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Bartın’da gerçekleştirilen AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi programında konuşmacı olarak katılan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘Dış politika, Toplumsal yapı ve Aile ile Sosyal Medya’ konularında sunum yaptı.

Yozgat Milletvekili ve AK Parti AR-GE Birim Başkanı Osman Çoşkun’un açılış konuşması ile başlayan olan Siyaset Akademisi’nde tecrübelerini paylaştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydın geleceğe sloganı ile gerçekleştirilen 18. Dönem Siyaset Akademisi eğitim programı çok verimli oldu. Katılımcılara siyasal ve kültürel hassasiyet ve değişimler hakkında görüşlerimi bildirdim. Dünya artık bilgi ile yönetiliyor ve bilimsel gelişmeler ile güçleniyor. Bu bağlamda 1919 da silahları ile konuşan güçler günümüzde iletişim, sosyal ve görsel medya, borsa ve algı yönetimi ile toplumlar üzerinde emellerini gerçekleştirmek istiyorlar. Aile bütünlüğünü, toplum dinamiklerini, birlik ve beraberlik, paylaşma ve kültürel değerlerini koruyabilenler, sahip çıkan toplumlar dünyada yerlerini almaktadır. Ekonomi, enerji ve su artık bir güç haline gelmiş olup, bunların idaresinin önemi artmıştır. Kalkınma aileden başlar yerel güçlenir ve bölgesel dengelenir ve ülke genelinde birliktelik ile bütünlük sağlar. Bu gerçekler ışında 2023 hedeflerini gerçekleştirme de zaman kaybı olmadan yatırım ve hizmetlerin yerine getirilmesi gerekmektedir” dedi.

18. Siyaset Akademisinin ilk gününde tek konuşmacı olarak tecrübelerini ve görüşlerini paylaşan Başkan Büyükkılıç, referans belediye çalışmaları ve Kayseri Belediyeciliği konularında da örnekler ve görsellerle bilgiler verdiğini sözlerine ekledi.
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