Başkan Büyükkılıç mesaiye Melikgazi İletişim Merkezi’nde başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 Ocak 2017 Ocak ayında hizmete sunulan Melikgazi İletişim Merkezi’nin kısa sürede benimsendiğini, takdir gördüğünü, çözüm sunucu birim olarak referans gösterildiğini bildirdi.

2017 yılında dilekçe, şahsen veya telefon ile yapılan tüm başvuruların kısa sürede ilgili birimlerce çözüme ulaştırıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, insana hizmet, çözüm ve topluma destek odaklı hizmet veren MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ’nin halk tarafından benimsendiğini, özümlendiğini ve destek gördüğünü söyledi.

Melikgazi İletişim Merkezi’nin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Mesai saatleri içerisinde şahsen yapılabilen başvuruların mesai saatleri dışında cep telefonu ile 24 saat hizmet verilebilir olduğunu kaydetti.

2018 yılı ilk 6 ayındaki verilere göre MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ’nin çözümün merkezi ve adresi olduğunu adeta kanıtladığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi İletişim Merkezi’nin 18 aylık bir geçmesi bulunmasına rağmen kısa sürede takdir topladığı çözümler ve hizmetleri ile referans gösteriliyor. Saat 08.00 ile saat 18.00 arası bizzat başvuru yapılabilinir. Ancak hizmet saat 18.00’den sonra da devam etmektedir. Gün boyunca 252 13 33 no’lu telefon ile ulaşılabilinen hizmet merkezine 24 saat Melikgazi Belediyesi ‘www.melikgazi-bel.tr’ WEB sitesi üzerinden form doldurularak veya 0 530 253 91 91 WhatsApp hattından da hizmet verilmektedir. Dolayısı ile 24 saat hizmet veren iletişim merkezi Melikgazi’nin adeta çözüm merkezi olmaktadır. Melikgazi iletişim merkezi yine başarısı ile gündemde, kısa süre içerisinde kurumlaşmanın verdiği yapı ile başarısını perçinlemiştir” dedi.