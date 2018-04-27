Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Subaşı Mahallesi’nde Subaşı Camii’nde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ile sohbet ederek, cami lojmanı ve okul yenileme çalışması tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldığını...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Subaşı Mahallesi’nde Subaşı Camii’nde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ile sohbet ederek, cami lojmanı ve okul yenileme çalışması tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar.

Subaşı Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Subaşı Mahallesi hizmet ve yatırım toplantısında şu bilgilere ver verdi:

”Subaşı Mahallesi adeta Belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan semtlerimizdendir. Belediyemizce yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehir de yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar. Gesi Köprüsü ismine yakışır olarak gerçekten bölge insanının gönüllere hitap etti. Asfaltlanmadık yol kalmadı. Diğer mahallere ulaşımı için tüm yolların genişlettik, yeniledik ve asfaltladık. Eğitim kurumlarını yeniledik. Subaşı mahallemizi ziyaret ettiğimizde bizden en çok talep edilen konuların başında gelen cami lojmanı ve taziye evinin inşaatının Ağustos 2017 tarihinde çalışmalarına başladık. Bugün bu hizmetleri tamamladık ve Şubaşı halkını tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledik. Bizlere her zaman destek olan, hizmetlerimizi takdir eden Subaşılı hemşerilerime teşekkür ediyorum”

“Subaşı Mahallesinin en uzak yerleşim alanıdır ancak uzaklığı kilometrede olup hizmette bize çarşı kadar yakındır, merkeze uzaklığı hizmet verilmesine engel veya bahane olmamaktadır” diyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Subaşı halkına cami lojmanı ve okul yenilemesi ve onarımı ile mezarlık alanının genişletilmesi çalışmaları hakkında tanıtım bilgileri verdi.