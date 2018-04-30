Başkan Büyükkılıç’tan Berat Kandili mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.Başkan Memduh Büyükkılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:“Mübarek üç aylardan biri olan Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Memduh Büyükkılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek üç aylardan biri olan Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan bu mübarek gecede biz Müslümanlar Berat Kandili’ni kutlamaktayız. Berat, günahlardan arınmak, Allah’ın affına ve rahmetine kavuşmak, Allah katında berat etmek ve temize çıkmak demektir. Biz Müslümanların kurtuluş gecesidir. Bütün insanlığın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, ecellerine dair Allah tarafından meleklere malumatın verildiği bir gecedir. Bu duygu ve düşüncelerle, siz saygıdeğer belde halkımızın, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandili’ni tebrik eder, birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.”