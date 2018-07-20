KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 10:33

Başkan Cabbar, Dev Ali Spor Kulübüyle Bir Araya Geldi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi stadında Develi Gençli ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Adem Demir, Dev Ali Spor Kulübü Başkanı ve Meclis Üyesi Hadi Türkmen ve sporcularla bir araya geldi. Başkan Cabbar, “Develi’mizin spor alanında...

Başkan Cabbar, Dev Ali Spor Kulübüyle Bir Araya Geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi stadında Develi Gençli ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Adem Demir, Dev Ali Spor Kulübü Başkanı ve Meclis Üyesi Hadi Türkmen ve sporcularla bir araya geldi. Başkan Cabbar, “Develi’mizin spor alanında marka bir ilçe haline gelmesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz” dedi.

Develi’deki spor hakkında konuşmalar yapılan ziyarette, eksiklikleri ve talepleri dinleyerek değerlendirmelerde bulunan Başkan Cabbar, “Bizler Develimizin her yönüyle kalkınmasına çok ehemmiyet veriyoruz. Develimiz spor alanında önemli bir başarı grafiği yakalamıştır fakat bunun daha da geliştirilerek gençlerimize ve toplumumuzun her kesimine yaygınlaştırılması gerekmektedir. Develimizin spor alanında marka bir ilçe haline gelmesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu hususta Develi’de sporun sevdirilip yaygınlaşması için gayret gösteren Dev Ali Spor Kulübümüzün yöneticilerine, antrenörlerine ve sporcularına bir kez daha teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku