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09 Ekim 2018 Salı 14:29

Başkan Cabbar, pazar ve marketlerde denetim yaptı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Başkan Erdoğan’ın ’Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin’ sözleri üzerine...

Başkan Cabbar, pazar ve marketlerde denetim yaptı
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Başkan Erdoğan’ın ’Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin’ sözleri üzerine bu gün çarşı ve pazarda bizzat denetim yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar döviz kurunun yükselmesini fırsat bilerek yerli üründe fırsatçılık yapan market ve pazarcıların önüne geçmek için zabıtalarla birlikte market ve pazar esnafına denetim yaptı. Ürünlerin fiyatlarını ve faturalarını kontrol eden Başkan Cabbar, tezgahta etiketleri olmayan pazarcı esnaflarını da uyardı.

Pazarda hem vatandaşlarla sohbet eden hem de denetimler yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Dövizin artmasını fırsata çevirmek isteyenlere fırsat vermemeye çalışıyoruz. Belediye olarak bu zor dönemde vatandaşlarımızın da çıkarını korumak için zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek" diye konuştu.
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