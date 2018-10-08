Başkan Çelik, 'Okuyan Şehir' için destek istedi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Kayseri Kitap Fuarı için raylı sistem araçlarına vatandaşlara kitap dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de tramvaya binerek...

Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Kayseri Kitap Fuarı için raylı sistem araçlarına vatandaşlara kitap dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de tramvaya binerek halkı Kitap Fuarı’na davet etti.

Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin konuştuğu bir Kitap Fuarı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 13-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Kitap Fuarı için gece boyunca tüm raylı sistem araçlarına kitaplar ve fuarla ilgili kitapçıklar asıldı.

Kitap Fuarı ile ilgili tramvaylarda yapılan bilgilendirmelere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bizzat iştirak etti. Düvenönü Durağı’nda raylı sistem aracına binen Başkan Mustafa Çelik, vatandaşlara kitap dağıtarak davette bulundu.

“TÜRKİYE’NİN EN FAZLA OKUYAN ŞEHRİ OLACAĞIZ”

Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla okuyan şehri yapmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2. Kayseri Kitap Fuarı hakkında yolculara bilgi verdi ve bu önemli fuara katılarak Kayseri’nin en fazla okuyan şehir olması için destek vermelerini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Fuzuli durağında raylı sistem aracından indikten sonra da Kitap Fuarı davetini sürdürdü. Bölgedeki esnafları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara kitap dağıtan Başkan Çelik, tüm Kayseri’yi fuara davet etti.