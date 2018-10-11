Başkan Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin akustiğini test etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 13 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açılacak olan Orgeneral Hulusi Akar Camii’ni ziyaret etti. Caminin akustiğini test eden Başkan Çelik, “Camimiz de akustiği de mükemmel oldu” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Asri Mezarlık içinde yer alan Orgeneral Hulusi Akar Camii’ni ziyaret ederek açılış öncesi yapılan son hazırlıkları inceledi. Başkan Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven’in de katılımıyla caminin akustiğini inceledi. Orgeneral Hulusi Akar Camii Hocası tarafından okunan Kuran-ı Kerim’i caminin farklı köşelerinde dinleyen Başkan Çelik, “Rabbim nazarlardan saklasın” ifadelerini kullanarak Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan çok güzel bir eserin ortaya çıktığını belirterek “Camimizdeki ses ve akustik de eser gibi mükemmel oldu” dedi. İl Müftüsü Şahin Güven de böylesine güzel bir caminin memleketimize kazandırılmasına vesile olduğu ve yaptığı hizmetler için Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin farklı bir özelliğini de açıkladı. Camide mihraptan minbere cemaatin içinden geçerek değil direk bir çıkışın olduğunu ifade eden Başkan Çelik, bu yönüyle de özel bir mimarinin söz konusu olduğunu kaydetti.