Başkan Çelik Sarıoğlan’da incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Bizde tatil yok, nerede hizmet lazımsa oradayız” diyerek Pazar gününün büyük bölümünü Sarıoğlan ilçesinde geçirdi. Asfalt çalışmalarını takip eden ve Sarıoğlan Belediyesi’nde yatırımlarla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, şehir merkezindeki kaliteyi ilçelere taşımaya devam ettiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, hafta içi hafta sonu demeden kent merkezi ve ilçelerde yatırım ve hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 11 cadde ve sokağında asfaltlama çalışması yapılan Sarıoğlan’ı ziyaret etti. Başkan Çelik, İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk ve İlçe Belediye Başkanı Yusuf Akbulut tarafından karşılandı. Asfalt çalışması yapılan yolları gezen ve bizzat asfalt çalışmasına iştirak eden Başkan Mustafa Çelik, vatandaşlardan da yatırım ve hizmetlerle ilgili görüşlerini aldı. Hem kent merkezi hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 41 başlıktaki yatırımlarımızın açılışını yaptık. Bunların en önemlileri yol, bulvar ve kavşaklardı. Biz hem şehir merkezinde hem de ilçelerde aynı kalitede asfaltı ve hizmeti yapmaya devam ediyoruz. Pazar günü de Sarıoğlan’da çalışıyoruz. Bizde tatil yok, nerde hizmet lazımsa biz o gün, oradayız. 11 sokak ve caddede 3 bin metreden fazla yola şehir merkezi kalitesinde sıcak asfalt seriyoruz. Normalde bu işler ilçe belediyelerinin işleri; ama bizler, bizim işimiz değil demeden uyum içinde hizmete devam ediyoruz. Burası bitince Akkışla’ya geçeceğiz. Tüm ilçelerimizde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut da Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, “Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz merkez ve 27 mahallemizde 5,5 km asfalt yapmıştı. Bu yıl da asfalt çalışmaları devam ediyor. Başkanımıza ilçem adına teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci bir örneği yok. İlçelerimize her zaman sahip çıkıyorlar. Sadece asfalt değil her alanda yardımcı oluyorlar. Geçen yıl 105 bin metrekare 27 mahallemize kilitli parke almıştık. Bu yıl 105 bin metrekare daha aldık. Büyükşehir Belediyemiz üstelik nakliye ve işçiliğiyle birlikte bu hizmet verdi” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk de birçok ilde ilçelere hizmet gitme konusunda sıkıntı olabildiğini; ancak Kayseri’de böyle bir sıkıntının yaşanmadığını dile getirerek, Büyükşehir Belediye’sinin ilçelere büyük katkısı olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, asfalt çalışmaları yapılan cadde ve sokakları gezdikten sonra Sarıoğlan Belediyesi’ni ziyaret etti. Sarıoğlan’ın içinde Büyükşehir Belediyesi’nin ayak basmadığı yer kalmadığını ifade eden Başkan Çelik, her alanda şehir merkezi kalitesinde hizmet yaptıklarını söyledi. Başkan Çelik, Sarıoğlan’da içilen suda dahi 40 milyon TL’lik yatırım olduğunu ifade ederek alt ve üst yapıda ihtiyaç duyulan her hizmeti hayata geçirdiklerini kaydetti.