Başkan Çelik, Sarıoğlan’dan sonra Akkışla’da asfalt çalışmalarına katıldı ve Akkışlalılarla bir araya geldi

İlçelerin gelişmesine büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu kez Akkışla’daydı. Önceki gün Sarıoğlan’da asfaltlama çalışmalarına katılan Başkan Çelik, sabah erken saatlerde Akkışla’ya giderek hem asfalt çalışmalarını takip etti hem de Akkışlalılarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sabah erken saatlerde Akkışla’ya gitti. İlçe Belediye Başkanı Ali Ergül tarafından karşılanan Başkan Çelik, Akkışla Türkmen Evi’nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Akkışlalılarla çay içen ve bir süre sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, daha sonra ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarını takip etti.

“BÜYÜKŞEHİR’İN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ”

Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, bu çalışmaların ilçe belediyesi tarafından yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Akkışla’nın bütçesinin bu yatırımlar için yetersiz olduğunu ifade eden Ergül, “Büyükşehir bize ağalık yapıyor. Biz Büyükşehir’in hakkını ödeyemeyiz. Geçen yıl 7 km sıcak asfalt döküldü. Akkışla’nın belediye olduğu 1952’den bu yana, ilk kez geçen yıl sıcak asfalt gördük. Hamdolsun bu yıl yapılan 3 bin 100 metrelik yolun asfaltlanmasıyla Akkışla merkezinde sıcak asfaltın girmediği yol kalmayacak. Üstelik yaya yolları da yapılıyor. 22 km yaya yolunu Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Şu an Akkışla çağ atladı. 2017 yılı sonuna kadar Akkışla’ya Büyükşehir Belediyesi tarafından 322 başlıkta 28 milyon TL’lik yatırım yapıldı” dedi.

“İLÇELERİNE BU KADAR YATIRIM YAPAN BÜYÜKŞEHİR YOK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Akkışla’nın ara sokakları dahil her yerine şehir merkezi kalitesinde asfalt döktüklerini söyledi. Sezon bitmeden ve kar kış düşmeden Akkışla’ya olan sözlerini yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Biz, bu iş ilçenin, bu iş Büyükşehir’in diye ayrım yapmıyoruz. Kol kola girerek ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. 3 bin metrelik yolda 4 bin ton sıcak asfalt kullanıyoruz” dedi. Bütünşehir Yasası’nın verdiği güçle tüm ilçelere kent merkezi kalitesinde hizmetleri taşıdıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, ilçelerine bu kadar yatırım yapan bir başka Büyükşehir’in olmadığını söyledi.

BAŞKAN ÇELİK İLÇE BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını bir süre takip ettikten sonra Akkışla Belediyesi’ne geçti. Yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’e teşekkür eden Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, “İlçemize görülmedik hizmetler geldi. Bunu tüm hemşehrilerimiz de kabul ediyor. Alt yapı tamamen bitti. Bundan sonra gelen belediye başkanları altyapıyla uğraşmayacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, de ilçeyi her ziyaret edişlerinde sıcak bir ilgiyle karşılayan Akkışlalılara teşekkür etti. Görevde oldukları 3,5 yıl boyunca ilçelerden ellerini çekmediklerini ve yatırım üstüne yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “13 Ekim Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yaptığımız toplu açılış töreninin hemen ertesinde Sarıoğlan’daydık. Bugün Akkışla’dayız ve daha sonra Sarız’a gideceğiz. Tüm ilçelerimize kent merkezindeki hizmet kalitesini taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.