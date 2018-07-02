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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:09

Başkan Çelik Sarıoğlan’ı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Turgut’un misafiri oldu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekili İsmail...

Başkan Çelik Sarıoğlan'ı ziyaret etti
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Turgut’un misafiri oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi’ne geçti. Başkan Çelik, Üsküdar Yaylası’nda kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen Turgut ailesi ve 2 yaşındaki Recep Tayyip için Kayseri Milletvekilleri ile birlikte Palas-Ilıca Mahallesi’nde oturan İbrahim Turgut’un evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ev sahipleri ile bahçede oturan ve bir süre sohbet eden Kayseri Milletvekilleri Elitaş ve Karayel ile Başkan Çelik’e ayran ikram edildi. İbrahim Turgut’un torunları ile yakından ilgilenen Başkan Çelik, Turgut ailesinin küçük fertleri ile mahalledeki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı hediye etti.
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