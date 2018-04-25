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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:34

Başkan Çelik Şehir Hastanesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yakında açılışı yapılacak olan Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti.Başkan Çelik’e İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi...

Başkan Çelik Şehir Hastanesini ziyaret etti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yakında açılışı yapılacak olan Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Başkan Çelik’e İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan eşlik etti.

Yapılan gezi ve incelemelerin ardından Başkan Çelik ile Şehir Hastanesi ulaşımı konusunda planlamalar konuşuldu. Çelik, “Şehir Hastanesi ulaşımı için çalışmalarımız tamamlandı, yol olarak kavşak ve geçitler yapılacak, acil girişleri ayrılacak, ulaşım araçlarımızı da Şehir Hastanesine göre uyarlayarak metrobüsten biraz daha büyük araçlarımızın alımı yapıldı, şehir içi otobüs ve raylı sistem güzergâhları da doğrudan veya aktarma yoluyla kesintisiz ulaşım sağlanacaktır, Fakülte Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi arasında doğrudan bir hat olacak ve Şehir Hastanesi çevresinde ring hat oluşturuldu” dedi.

Ayrıca Şehir Hastanesinde süren simülasyon çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi ile YDA temsilcileri ve ekibinin katılımlarıyla gerçekleşen simülasyonda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde bir hastanın kayıt süreciyle başlayan tetkik istemi, kan numunesi alma ve numunelerin pnömatik cihazıyla merkez laboratuarlara ulaştırılması işlemleri yapıldı.
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