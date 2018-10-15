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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:12

Başkan Çelik, "Şehrin küllerini açtığınız zaman kültürel cevherlerin çıktığını gördük"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aşık Seyrani Şiir Yarışmasının sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Makarr-ı Ulema unvanı alan bu şehirde birazcık küllerini açtığınız zaman...

Başkan Çelik, 'Şehrin küllerini açtığınız zaman kültürel cevherlerin çıktığını gördük'
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aşık Seyrani Şiir Yarışmasının sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Makarr-ı Ulema unvanı alan bu şehirde birazcık küllerini açtığınız zaman aşağıda yine kültürel değerlerin ve cevherlerin olduğunu gördük" dedi.

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile Aşık Seyrani Şiir Yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Daha önce Kayseri’de Ekim ayı Ekin ayı olacak demiştik" diyerek, bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı’nı ilk gün 65 bin kişinin, ikinci gün ise 85 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Başkan Çelik, ziyaretçi sayılarının elektronik ünitelerden elde edilen sayılar olduğunun altını çizerek, "Geçtiğimiz yıl kitap fuarını toplam 580 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl bu rekoru kıracağız. Ne derece kaliteli bir fuar olduğunu ziyaretçi sayıları da gösteriyor" dedi.

Büyükşehir Strateji Araştırma Merkezi’nin de çeşitli etkinlikler düzenleyerek şehrin kültürel hayatına büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Çelik, "Seneler öncesinde Makarr-ı Ulema unvanı alan bu şehirde birazcık küllerini açtığınız zaman aşağıda yine kültürel değerlerin ve cevherlerin olduğunu gördük. 65 yaşındaki bir beyefendi ile gencecik kızımız da ödüle layık görülecek eserler çıkarabiliyor. Birazcık omuz versek Kayseri’de kültür anlamında önemli değerler ve sanatçıların çıkmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Aşık Seyrani Şiir Yarışması Jüri Başkanı Turan Karatay ise, "Aşık Seyrani Şiir Yarışması adına uygun bir zenginlikte olmuştur. Yarışmaya gönderilen 2 bin 225 şiir, ön jüri tarafından titizlikle değerlendirilerek 93 şiir bir üst jürinin değerlendirmesine layık görülmüştür. Asıl seçici kurul üyeleri tarafından bu 93, şiir derecelendirilmiştir. Jürimiz Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Ziya Avşar, Dr. Celal Fedai, Yavuz Bülent Bakiler, Recep Garip, Arif Ay ve Hayati İnanç olmak üzere alanlarında söz sahibi seçkin akademisyen ve kalemlerden oluşmaktadır." diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenler ise şu şekilde:

1-’Asra Yemin Olsun’ adlı şiiri ile Kayseri’den Canan Köksal

2-’Bir Ruh Hali’ adlı şiiri ile Tokat’tan Ahmet Turgut Atlık

3-’Sen Ne Zaman Saçlarını Tarasan’ adlı şiiri ile İstanbul’dan Berdar doğan

Mansiyon Ödülleri:

’Şehrazat’ isimli şiiri ile Kahramanmaraş’tan Mehmet Dalkanat

’Hu’ adlı şiiri ile Erzurum’dan Yaşar Bayar

’Hükm-i Aşk’ adlı şiiri ile Samsun’dan Kenan Yavuzarslan
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