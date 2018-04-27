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27 Nisan 2018 Cuma 10:14

Başkan Çelik: “Ulaşım yatırımlarımız devam ediyor”

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kocasinan Bulvarı ve Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’ndaki katlı ve köprülü kavşak yatırımlarının ardından şimdi de Osman Kavuncu Bulvarı’na katlı kavşak yapılacak.Büyükşehir Belediyesi katlı kavşak yatırımlarına...

Başkan Çelik: 'Ulaşım yatırımlarımız devam ediyor”
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Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kocasinan Bulvarı ve Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’ndaki katlı ve köprülü kavşak yatırımlarının ardından şimdi de Osman Kavuncu Bulvarı’na katlı kavşak yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi katlı kavşak yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son bir ay içinde önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki köprülü kavşağı hizmete açan, ardından Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’na yapılacak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Köprülü Kavşağı’nın temelini atan ve önümüzdeki ay Fuzuli Köprülü Kavşağı’nı hizmete açacak olan Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı’nda da katlı kavşak yapımı için ihaleye çıkıyor.

Şehir Terminali önüne yapılacak olan köprülü kavşağın ihalesi 15 Mayıs Salı günü saat 09:30’da gerçekleştirilecek. Katlı kavşakta 705 adet fore kazık, 700 adet jet grout kullanılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kesintisiz trafik için ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Belsin Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın yapımına bu yıl içinde başlanacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Tramvay hattının geçeceği Terminal Kavşağı’na katlı kavşak yapılması için 15 Mayıs’ta ihaleye çıkıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda da katlı kavşak projemiz var. Bunun için de kısa zamanda ihaleye çıkacağız. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı ve yeni açmaya başladığımız OSB-Talas Yolu’na yaptığımız ve yapacağımız köprülü kavşaklar ile sadece bugünün Kayseri’sine değil geleceğimize de yatırım yapıyoruz” dedi.
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