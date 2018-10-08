Başkan Çelik’ten Kitap Fuarı daveti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 56 gündem maddesinin tamamının oybirliği ile karara bağlandığı meclis toplantısında iki ayrı davette bulundu. Başkan Çelik, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin şahsında tüm Kayserilileri...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 56 gündem maddesinin tamamının oybirliği ile karara bağlandığı meclis toplantısında iki ayrı davette bulundu. Başkan Çelik, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin şahsında tüm Kayserilileri 13 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan 41 tesisin yer aldığı toplu açılış töreni ve Kitap Fuarı’na davet etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere toplandı. Meclis toplantısına başkanlık yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gündem maddelerine geçmeden önce bazı açıklamalar yaptı.

“Ekim ayında kültür ekeceğiz”

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerini 13-21 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Kayseri Kitap Fuarı’na davet eden Başkan Mustafa Çelik, ekim ayını geçen yıl olduğu ekin ayı olarak değerlendireceklerini ve kültür ekimi yapacaklarını belirtti. Geçen yıldan daha kapsamlı bir fuar yapılacağını ifade eden Başkan Çelik, 130’dan fazla yayınevi ve 250’den fazla şair ve yazarın fuara katılacağını söyledi.

“620 milyon TL’lik 41 tesisi Cumhurbaşkanımız açacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 13 Ekim’de yapılacak olan toplu açılış töreni hakkında da bilgi verdi. Büyük bir tempo ile çalıştıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yatırımcı dairelerinin sahada olduğunu vurgulayan Çelik, “Pek çok yatırıma temel atma töreni dahi yapmadan başladık ve tamamladık. Bu yatırımlarımızı 41 kere maşallah diyerek 41 kalemde topladık. Aslında çok daha fazla yatırımımız var. Örneğin KASKİ yatırımları 30’dan fazla olmasına rağmen tek kalemde geçiyor. Bu yatırımlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreniyle açılacak. Tören 13 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Toplam 620 milyon TL’lik yatırımlarımızın açılışına tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Ayrıca toplu açılış töreni içinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün yatırımları da yer alacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış töreninin ardından Asri Mezarlığa geçileceğini ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın yaptırdığı Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin ibadete açılacağını da kaydetti.

Uyumlu Meclis

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in açıklamalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Mecliste 56 gündem maddesi görüşüldü ve tüm maddeler meclis üyelerinin oybirliği ile karara bağlandı.