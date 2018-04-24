Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’nin değerlerini koruyoruz”

Kocasinan’da eğitime ilişkin yatırımların yanı sıra her hafta okul ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Başkan...

Kocasinan’da eğitime ilişkin yatırımların yanı sıra her hafta okul ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceği için, öğretmenlerle karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Kayseri’nin değerlerini koruduklarını vurgulayarak, “Şehrimizin kimliğini korumak noktasında ilçenin dört bir yanına sosyal yaşam alanları yapıyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Her hafta okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Ziyaretlerimizde hem geleceğimizin teminatı yavrularımızla sohbet ediyoruz hem de geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Göreve geldiğimden beri vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Onlarla istişare yaparak, mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre çözüm üretiyoruz, Öğretmenlerimizin ise hem yaşadığı çevreyle ilgili hem de okulla ilgili taleplerini dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında hemşehrilerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Sosyal belediyecilik noktasında Sosyal Market projemiz ise Türkiye’de bir kaç belediyede uygulanan hizmettir. Market ile bölgemizde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçe sakinleri, yüklediğimiz puanlarla sosyal marketimizden ihtiyaçlarına göre istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Ayrıca İkinci El Marketimizde ihtiyaç fazlası ürünleri toplayarak, Kayseri’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında köprü vazifesi görüyoruz. Her iki merkez ile hemşehrilerime hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de milli ve manevi değerlerin korunması ve yaşatılması noktasında birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Değerlerimizi koruma noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede şehrimizin kimliğini, gelecek nesillere aktarılması için yatırımlar yapıyoruz. Şehrin kimliği için; parklar, spor merkezleri ve sosyal tesisler gibi hizmetler yaparak, mahalle kültürümüzü yaşatıyoruz. Ayrıca her bir mahallede çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle yapmış olduğumuz yeni planlamalarda konut altına ticaret yerine, ticaret bölgeleri yapıyoruz. Yaptığımız projelerle şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda öğretmenlerin talep ve temennilerini de dikkatle dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, eğitime her zaman destek vereceklerini söyledi.

Öğretmenler de Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.