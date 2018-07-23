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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:36

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’da değişim ve dönüşüm devam edecek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi’nde yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel Kocasinan için yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.Çalışmaları...

Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'da değişim ve dönüşüm devam edecek'
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi’nde yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel Kocasinan için yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Çalışmaları büyük bir titizlikle takip eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgesinde çevre düzenlemesini, yol, kaldırım, alt ve üst yapı çalışmalarını Mimarsinan Mahallesi’nde devam ettiriyoruz. Mahallemizdeki Billur Caddesi’ni baştan aşağı yeniliyoruz. Caddemizin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yer alan kısmını geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Bu yılda Mimarsinan Mahallemizde kalan kısmını yeniliyoruz. Caddemizin alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Kocasinan Belediyesi olarak asfaltlama çalışmasını gerçekleştirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mahallelerimizde bu ve buna benzer bütün ihtiyaçlarımızı yerinde tek tek tespit ederek, yenilenmesi gereken yerleri programlar dahilinde yenileyeceğiz. Kocasinan’ın tüm cadde ve sokaklarında değişim ve dönüşüm devam edecek. Çalışmalarımızın bölge sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası bölge esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip, onların sorularını cevaplamayı da ihmal etmedi.
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