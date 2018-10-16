Başkan Çolakbayrakdar, “Önceliğimiz Kocasinanlıların rahatı ve huzuru”

Kocasinan Belediyesi, hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalışıyor. Bu doğrultuda Seyrani Mahallesi’nde ki çalışmaları yakından takip eden...

Kocasinan Belediyesi, hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalışıyor. Bu doğrultuda Seyrani Mahallesi’nde ki çalışmaları yakından takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu etmek içindir” dedi.

Kocasinan Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları ile Kocasinan’ı günden güne şekillendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Seyrani Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Seyrani mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 2 yıl önce başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları ile mahallemizde hak sahiplerine anahtar teslimlerini gerçekleştirmiştik, bir yandan da çalışmalarımız hala devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallemiz Kayseri’ye yakışacak şekilde değişecek ve güzelleşecek, bölge sakinlerimizin ihtiyacı olan okul, cami, pazar yeri gibi her türlü sosyal donatılar inşa edilecektir. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını ve hak sahiplerinin huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşmalarını diliyorum. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu etmek içindir” ifadelerini kullandı.

İncelemelerin ardından AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ile birlikte bölgede yaşayan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sorup onlarla hasbihal etti. Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesinin çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.