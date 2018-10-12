KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 14:10

Başkan Çolakbayrakdar, sıkmadık el, almadık gönül bırakmadı

Yoğun programına rağmen her fırsatta esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer Doğu Garajını ziyaret etti. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar,...

Başkan Çolakbayrakdar, sıkmadık el, almadık gönül bırakmadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yoğun programına rağmen her fırsatta esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer Doğu Garajını ziyaret etti. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaş ve esnafın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Doğu Garajının her noktasını adım adım gezen Başkan Çolakbayrakdar, işyerlerini tek tek ziyaret ederek, sıkmadık el, almadık gönül bırakmadı. Esnafların hal-hatırını soran Başkan Çolakbayrakdar, onlara ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Esnafın yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, Doğu Garajında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Yapılan hizmetleri anlatırken, hizmetleri gönül birliğiyle yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Esnaflarımızla her daim iç içeyiz, hep birlikte görüşüp, istişarelerde bulunuyoruz. Bu çerçevede fırsat buldukça mahallelerimizde bulunan işyerlerini ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde esnaflarımız isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde aciliyetine göre elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle Kocasinan bölgemizde sanayi ve ticaretle uğraşan esnafımızın daha mutlu olması için aralıksız çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen esnaflar ise Kocasinan Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku