Başkan Çolakbayrakdar: 'Tüm mahallelere hizmet ulaştırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki merkez mahalle muhtarlarının ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Çolakbayrakdar, ilçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi hizmet binasında mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyerek, 2018 yılında yapılacak olan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerini söyledi. Muhtarlarla yapılan toplantıların belediye çalışmalarını olumlu şekilde yönlendirdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için neler yapabileceğimiz ile ilgili muhtarlarımızdan gelen beklentiler, talepler noktasında son derece verimli istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız. Hizmetler neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor” ifadelerini kullandı. Mahalle muhtarları da Kocasinan Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Samimi bir şekilde devam eden toplantı, mahalle muhtarlarının Kırsal Müdürlüğüne sorun ve isteklerini iletmesiyle sona erdi.