Başkan Gülsoy: 'Vergi ve prim borcu yapılandırması tüccarımıza, esnafımıza ve sanayicimize büyük bir rahatlama getirecektir'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, hükümet tarafından açıklanan bir dizi ekonomik tedbir ve getirilen yeni imkanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Gülsoy, "Hükümetimizin reel sektörün beklentilerini karşlayacak şekilde tedbirler alması, iş dünyası temsilcisi olarak bizleri sevindirmiştir. Özellikle vergi ve prim borcu yapılandırması tüccarımıza, esnafımıza ve sanayicimize büyük bir rahatlama getirecektir. Alınan kararlar, ekonomik darboğaza çekilmek istenen Türkiye’nin, hain emelleri bir kez daha boşa çıkaracak güçte olduğunu göstermektedir" dedi. Gülsoy değerlendirmesinde; cezalar, borçlar, öğrenci affı, imar barışı ve emeklilere ikramiye gibi konularda alınan kararların Türkiye’ye hayırlar getirmesini tememni ettiğini belirtti. Hükümetin aldığı kararların vatandaşların büyük bir bölümünü ilgilendirdiğinin altını çizen Başkan Gülsoy açıklamalarına şöyle devam etti;

"Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kararlar, çok büyük önem arz etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemleri olan, vergi ve prim borcu bulunan herkes için önemli bir fırsat doğurmuştur."

Kamuya olan borçların yapılandırılmasının dışında alınan diğer kararların da ekonominin dinamiklerini harekete geçirecek anlayışla alındığını belirten Başkan Gülsoy, "18-29 yaş arasında bulunan ve iş yeri açmak isteyen gençlerin, 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanacak olması girişimcinin önünü açacak bir yaklaşım olmuştur. Daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı sağlanan bu kesim, yeni destekle ekonomimize daha çok katkı sağlayabilecektir" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 12 milyon civarında emekliye 2 bayramda 1000’er TL ikramiye ödenmesi yönündeki kararı da olumlu karşıladıklarını kaydeden Başkan Gülsoy, "Piyasaya sıcak para girişini sağlayacak bu adımla, tüccarımız ve esnafımız daha yoğun bir iş dönemi geçirecektir. Bu sayede oluşacak katma değer diğer sektörleri etkisi altına alacaktır" diye konuştu.

Hükümetin aldığı kararlarla ekonomiye can suyu vereceğini vurgulayan Başkan Gülsoy, önümüzdeki günlerde detayları ortaya çıkacak olan bu kararların piyasalarda kısa sürede etkisini göstereceğine inandıklarını sözlerine ekledi.