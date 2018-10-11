Başkan Memduh Büyükkılıç, Türk Ocakları yönetim kurulunu misafir etti

Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Prof.Dr. Mustafa Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Prof.Dr. Mustafa Ünal, Başkan Memduh Büyükkılıç’a kendilerine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Melikgazi Belediyesi’nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini ve bundan dolayı kendilerini şanslı saydıklarını kaydeden Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Prof.Dr. Mustafa Ünal, Başkan Memduh Büyükkılıç’ı Türk Ocakları Kayseri Şubesi’nin gerçekleştireceği kültürel söyleşi etkinliklerine davet etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek şehre fayda sağlayacak her türlü işin içinde olmaya hazır olduklarını ifade etti. Melikgazi Belediyesinin yerel ve bölgesel kültürel ve sanatsal değerlere önem verdiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun değerlerini ortaya çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini kaydederek bu konuda Türk Ocakları Kayseri şubesiyle ortaklaşa hareket etmek istediklerini belirtti.