KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 16:55

Başkan Palancıoğlu Yamaçlı Mahallesi’nde

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ile birlikte Yamaçlı Mahallesinde kadınlar tarafından hazırlanan aşure dağıtım törenine katıldı.AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, başkan yardımcıları...

Başkan Palancıoğlu Yamaçlı Mahallesi'nde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ile birlikte Yamaçlı Mahallesinde kadınlar tarafından hazırlanan aşure dağıtım törenine katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de katıldığı tören öncesinde Başkan Palancıoğlu ile beraberindekiler, ilk önce mahalledeki camide cuma namazını kıldı. Namazın ardından mahalle meydanında kurulan standa geçen Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler kadınların uzun emekler sonucu hazırladığı bir kazan aşureyi dağıttı. Cuma çıkışı erkeklere, daha sonra çocuklara ve kadınlara dağıtılan aşure kısa sürede tükendi.

Yamaçlı Muhtarı Beşir Özcan, mahalleli kadınların emek vererek hazırladığı aşurenin dağıtımına katılan protokol üyelerine teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazan oldukça bereketli. Dağıttıkça çoğalıyor. Yamaçlı Muhtarımız ve mahalleli kadınlarımız burada güzel bir hazırlık yapmışlar. Sağ olsunlar. Biz de elimizden geldiğince mahallemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah gelecek yıl tekrarını nasip eylesin. Aşure birliğimize, beraberliğimize ve huzurumuza vesile olsun.” dedi.

İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ise “Bugün Yamaçlılı vatandaşlarımızla bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Aşure birliğimizin, beraberliğimizin simgesidir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olur. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Aşure ikramının ardından çocuklara belediye tarafından hazırlanan yap-boz ile meyve suyu ve kek verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku