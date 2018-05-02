Bilim Merkezi, projelerin de merkezi

Kayseri Bilim Merkezi, Avrupa Okul Ağı (EUN) tarafından yürütülen Scientix projesi kapsamında Brüksel’de düzenlenecek olan 3. Scientix Konferansına davet edildi.

Kayseri Bilim Merkezi Avrupa’da Fen ve Matematik öğretiminde sorgulama temelli eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa Okul Ağı (EUN) tarafından yürütülen Scientix projesi kapsamında Brüksel’de düzenlenecek olan 3.Scientix konferansına katılacak. Kayseri Bilim Merkezi, 3. Scientix Konferansı’nda ilk ve ortaöğretimde Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitimi alanındaki çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşacak. 3. Scientix Konferansı hafta sonu yapılacak.

Öte yandan Kayseri Bilim Merkezinin yürüttüğü üç ayrı proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi. TÜBİTAK tarafından 2017-2018 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenen; 4007-Bilim Şenliği Destekleme Programı’nda "Kayseri Bilim Şenliği" projesi de yer aldı. Ayrıca, Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi ile hazırlanan 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında "Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında İngilizce Öğretimi Program Farklılaştırma Uygulamaları" ve Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi ile 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında hazırlanan ‘Doğada ve Yapılarda Yaşam Bulan Matematik’ isimli projeler deTÜBİTAK tarafından kabul edildi.