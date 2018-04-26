Bilim Merkezi’nden Bilimsel Yarış

Kayseri Bilim Merkezi, çeşitli aktivitelerle bilime katkı vermeye devam ediyor. Bilim Merkezi tarafından güneş enerjili araç yarışı yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin müracaatları 24 Nisan’da başladı.

Kayseri Bilim Merkezi ülkemizdeki STEM (Science, Technology, Engineering ve Mathematics) eğitimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak, alternatif enerji teknolojilerinin yaygın kullanımı için gerekli beyin gücü ve bilgi birikiminin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Güneş Enerjili Araç Yarışı düzenliyor. Ortaokul ve Lise olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek olan yarışla ilgili ön başvurular Kayseri Bilim Merkezi web sitesi üzerinden 24 Nisan’da başladı. Kayıtlar 10 Mayıs 2018 tarihine kadar online olarak alınacak.

Ön başvuruların tamamlanması sonrasında 12 Mayıs Cumartesi günü Abdullah Gül Üniversitesi Konferans Salonu’nda yarışma için bilgilendirmeler yapılacak, takımların eğitimi ve malzeme dağıtımı gerçekleştirilecek. Yarışma ise 22 Eylül 2018 tarihinde Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılacak.