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20 Temmuz 2018 Cuma 17:14

Bir ayda uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan 174 kişiye işlem yapıldı

15 Haziran 2018-14 Temmuz 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından (101) olayda (174) şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan (12)’si adli kontrol neticesi serbest kaldı,(23)’ü çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı.

Bir ayda uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan 174 kişiye işlem yapıldı
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15 Haziran 2018-14 Temmuz 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından (101) olayda (174) şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan (12)’si adli kontrol neticesi serbest kaldı,(23)’ü çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan (8) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan(3)’u ifadelerinden sonra mahkemece salıverildi,(5)’i ise tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda,(15,44) gram Kubar Esrar, (1,40) gram Toz Esrar, (233038,85) gram Eroin, (402,38) gram Metamfetamin, (105,61) gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai),(12) adet uyuşturucu/uyarıcı extacy hap, (2) adet uyucturucu/uyarıcı Captagon hap ve (496) Kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
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