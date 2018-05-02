‘Bu vatan için biz de varız’ dediler, şehitliğe fidan diktiler

Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu öğrencileri, ‘Bu vatan için biz de bir fidanız’ kampanyası çerçevesinde Kartal Şehitliği’ne fidan dikti.Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu tarafından başlatılan ‘Bu vatan için biz de bir fidanız’ kampanyası...

Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu öğrencileri, ‘Bu vatan için biz de bir fidanız’ kampanyası çerçevesinde Kartal Şehitliği’ne fidan dikti.

Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu tarafından başlatılan ‘Bu vatan için biz de bir fidanız’ kampanyası çerçevesinde öğrenciler Kartal Şehitliği’ne fidan dikti. Burada açıklamalarda bulunan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bugün minik yüreklerin bu vatan için kendilerini göstermeleri, ‘Biz de bu vatan için varız’ demeleri için sembolik bir ağaç dikme etkinliği düzenliyoruz. Çocuklarımız ‘Bu vatan için bir fidan da benim, bende varım’ diyerek bir taleple geldiler. Bizde bu yüreklerdeki bu vatan sevgisini görünce ‘Çocuklarımızı şehitlikte, şehit amcalarının huzurunda sizin yanınızdayım’ hissini yaşatmak için burada bulunuyoruz. Çocuklarımız bugün burada Allah nasip ederse kendilerinin her zaman şehit amcalarının yanında olduklarını, ‘Yeri geldiği zaman bu vatana bende gözümü kırpmadan canımı vereceğimi sizlere ispatlayabilmek için buradayız’ diyerek geldiler. O anlamda da Allah nasip ederse tüm öğrencilerimizin adına bir fidan dikimi yapacağız. İnşallah bu çocuklarımızın yarınlarını canları ile değil, ilimleri ve bilgileriyle şehit amcalarının yarım bıraktığı hayalleri gerçekleştirecekler” ifadelerini kullandı.

Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu Müdürü Hakan Yüksel de, “Okul olarak ‘Bu vatan için bir fidanda biziz’ kampanyası kapsamında bu vatana canlarını adamış olan şehitlerimiz için bir fidanda biz dikmeye geldik. Bu imkanın hazırlanmasında katkısı olan Yılmaz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.