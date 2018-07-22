Bunlar villa değil AFAD tarafından yapılan ‘Afet Evleri’

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız şuana kadar kentte 100 adet afet evinin tamamlandığını, yapım aşaması devam eden bölgelerin olduğunu ifade ederek; "Afet evlerimize baktığımızda şunun üzerinde duruyoruz; bizim insanımız...

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız şuana kadar kentte 100 adet afet evinin tamamlandığını, yapım aşaması devam eden bölgelerin olduğunu ifade ederek; "Afet evlerimize baktığımızda şunun üzerinde duruyoruz; bizim insanımız en iyisine layıktır, en iyisini yapıp en iyisini verelim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde afetlerden zarar gören vatandaşlara verilmek üzere yapımına başlanacak konutlar tarafından protokol imzalanmasının ardından Kayseri’deki afet evleri sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Şuana kadar kentte 100 tane evin tamamlandığını ve devam eden Afet Evleri’nin bulunduğunu dile getiren AFAD İl Müdürü Osman Atsız, hedeflerinin vatandaşa en iyisini yapmak olduğunu dile getirdi. Atsız; “Kayserimizin afetselliğinde birinci sırada kaya düşmesi gelmektedir. Türkiye’de en fazla kaya düşmesi maalesef eski tabirle köy şimdiki deyimiyle mahallelerimizde olmaktadır. Afet evlerimizin yapımları devam etmektedir. Özellikle 2007 yılından sonra hükümetimizin aldığı kararlarla hızlanmıştır. Şuana kadar Kayseri’de 100 tane evimiz tamamlanmış, 19 tanesi devam etmektedir. Ancak harita, yer seçimi gibi çalışmalarımızın devam ettiği yerlerimiz de vardır. Şuanda Başköy’de yaklaşık 48 tanesinin her işlemi tamamlandı şuanda noter kurası çekimi aşamasına yaklaştık. Felahiye ilçemizde 98 kişi için bir çalışmamız var. Afet evlerimize baktığımızda şunun üzerinde duruyoruz; bizim insanımız en iyisine layıktır, en iyisini yapıp en iyisini verelim. AFAD Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda yapılan evlerimize baktığımızda birçok bölgemizde şunu görürsünüz; ‘Bu villaları kim yaptı’? Bunlar villa değil, afet evleri” diye konuştu.

Afet Evleri çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Atsız; “En yakın örneğine bakacak olursak İncesu’nun Saraycık mahallesinde 12, Başköy’de 42 tane, Akdere’de 40’ın üzerinde teslim ettik. Taşhan, Kızık’da ve birçok yerde kadastro çalışmalarımız ve afet evleri yapım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.